Celiachia un menù senza glutine per i bambini delle scuole di Brindisi

Mercoledì 13 maggio, le mense delle scuole dell'infanzia, degli asili nido e delle scuole primarie della provincia di Brindisi offriranno un menù senza glutine destinato sia ai bambini celiaci sia agli altri. La proposta riguarda tutti gli studenti e coinvolge diverse strutture scolastiche della zona. La scelta nasce dall'esigenza di garantire un'alimentazione sicura e più inclusiva per i più piccoli con problemi di intolleranze alimentari.

BRINDISI - Mercoledì 13 maggio le mense di asili nido, scuole dell'infanzia e Primarie della provincia di Brindisi proporranno agli alunni, celiaci e non, un menù completamente privo di glutine. L'iniziativa, organizzata in occasione della Settimana nazionale della celiachia, è a cura del.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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