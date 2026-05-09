Il Como cerca l' Europa in casa del Verona già retrocesso

Domenica 10 maggio alle 12.30, il Como affronterà in trasferta il Verona, squadra già retrocessa. La partita si gioca in un momento chiave per la stagione dei lombardi, che cercano di conquistare un piazzamento in Europa. La sfida si disputa nel cuore del campionato, con il Como determinato a ottenere i punti necessari per raggiungere il traguardo storico.

D0menica 10 maggio, alle 12.30, il Como sarà impegnato a Verona contro l'Hellas già retrocessa. Una sfida importante per raggiungere lo storico traguardo dell'Europa.“Il gruppo - ha detto Fabregas in conferenza stampa - sta crescendo molto, dentro e fuori dal campo. C’è un bel rapporto tra i.🔗 Leggi su Today.it

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