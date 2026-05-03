Juventus brutto stop col Verona già retrocesso | solo 1 a 1 a Torino

Allo Stadium di Torino, la Juventus non è riuscita a ottenere i tre punti contro il Verona, che era già retrocesso. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, dopo che Bowie aveva portato avanti gli ospiti nel primo tempo e Vlahovic aveva pareggiato su punizione nella ripresa. La squadra di casa non è riuscita a vincere in questa occasione e ha ottenuto un punto.

Clamoroso allo Stadium, dove il Verona già retrocesso ferma sull'1-1 la Juventus. La sblocca Bowie per gli ospiti nel primo tempo, mentre nella ripresa arriva il pari di Vlahovic su punizione. La squadra di Spalletti fallisce l'aggancio al Milan, sconfitto dal Sassuolo nel pomeriggio, e ora deve anche guardarsi le spalle. C'è solo la Juventus in campo in avvio di gara. Gli uomini di Spalletti confezionano un'occasione dietro l'altra, tra cui una traversa di Bremer su cross di Kalulu poco dopo la metà della prima frazione. Il fortino di un Verona senza più motivazioni, però, resiste. Alla fine, sono gli scaligeri a passare in vantaggio al 34' con la prima vera occasione ospite della gara.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus, brutto stop col Verona già retrocesso: solo 1 a 1 a Torino Notizie correlate Solo 1-1 per la Juve contro il Verona già retrocessoNon basta Vlahovic, mezzo passo falso per i bianconeri nella corsa Champions TORINO - Clamoroso allo Stadium, dove il Verona già retrocesso ferma... Leggi anche: Harakiri Juventus, solo un pari con il retrocesso Verona e la corsa Champions si complica Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Milan-Juve 0-0, un brutto pareggio nel giorno nero del calcio italiano; Frattura allo zigomo e operazione per Modric; Juventus Women, grave infortunio per Chiara Beccari; Sabatini: Caos Rocchi, frode sportiva? No, leggerezza imperdonabile. Bremer la combina grossa: Bowie sorprende la Juventus, 1-0 del Verona all’intervallo - facebook.com facebook Nella partita d’andata, quando ci avete rapinato, non parlavate eh #JuventusVerona #SerieA x.com