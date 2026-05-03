Solo 1-1 per la Juve contro il Verona già retrocesso

Allo stadium, la Juventus non riesce a ottenere la vittoria contro il Verona, che già si trova in classifica con zero punti. La partita si conclude con il risultato di 1-1, grazie a un gol di Vlahovic. La squadra di casa non riesce a conquistare i tre punti necessari nella corsa alla qualificazione in Champions League, e il Verona mantiene il risultato di parità fino al fischio finale.

Non basta Vlahovic, mezzo passo falso per i bianconeri nella corsa Champions TORINO - Clamoroso allo Stadium, dove il Verona già retrocesso ferma sull'1-1 la Juventus. La sblocca Bowie per gli ospiti nel primo tempo, mentre nella ripresa arriva il pari di Vlahovic su punizione. La squadra di Spalletti fallisce l'aggancio al Milan, sconfitto dal Sassuolo nel pomeriggio, e ora deve anche guardarsi le spalle. C'è solo la Juventus in campo in avvio di gara. Gli uomini di Spalletti confezionano un'occasione dietro l'altra, tra cui una traversa di Bremer su cross di Kalulu poco dopo la metà della prima frazione. Il fortino di un Verona senza più motivazioni, però, resiste.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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SONO INC4ZZATO NERO!| JUVENTUS HELLAS VERONA 1-1

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