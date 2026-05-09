Il City ha vinto contro il Brentford, con Doku che ha segnato il gol decisivo. La squadra di Guardiola si trova ora a due punti dall'Arsenal, che domani affronterà il West Ham. Nella stessa giornata, Liverpool e Chelsea hanno pareggiato, con un risultato che ha suscitato fischi tra i tifosi. La classifica si mantiene molto compatta, con le prime posizioni ancora molto aperte.

La Premier League è un caso ancora aperto. Il 3-0 sul Brentford riporta il Manchester City a -2 dall’Arsenal a parità di partite giocate (35 per entrambe), con la pressione di dover vincere per mantenere le distanze ora sui Gunners ospiti domani pomeriggio del pericolante West Ham (la classifica). La squadra di Guardiola, salita a 74 punti, ci ha messo un po’ per capire come infilare le operose Bees, ora ottave a 51 punti e ancora in corsa per uno storico posto in Europa. Se il City alla fine ha sfondato, il merito è di Jeremy Doku, una spanna sopra chiunque in campo. Doku, osannato con una standing ovation quando è stato sostituito al 90’, è l’uomo più in forma del City in questa volata finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il City non molla: Doku stende il Brentford e riporta Guardiola a -2 dall'Arsenal

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