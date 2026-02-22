O' Reilly stende il Newcastle il City ci crede davvero | l' Arsenal è a -2

O'Reilly ha segnato il gol decisivo che ha portato il Newcastle alla vittoria contro il City, spingendo gli avversari a riconsiderare le proprie strategie. Ha sfruttato un errore difensivo avversario per infilare il portiere con un tiro preciso. Il Manchester City ora spera in una rimonta, mentre l'Arsenal si trova a due punti di distanza, con il derby di Londra in vista. I prossimi incontri potrebbero cambiare le posizioni in classifica.

Due punti, due miseri punti. È tutto quello che separa il Manchester City dalla capolista Arsenal a parità di partite, con 11 gare per entrambe ancora da giocare, dopo il 2-1 che la squadra di Pep Guardiola ha imposto in casa al Newcastle. È la terza vittoria di fila in Premier, la quarta nelle ultime 5 uscite, il risultato perfetto con cui mettere pressione ai Gunners, che domani alle 17.30 giocano in casa del Tottenham un sentitissimo derby di Londra. La sfida adesso è sempre più chiaramente tra City e Arsenal, tra Guardiola e Arteta, che ha già giocato l’anticipo della 33ª giornata: l’Aston Villa, terzo, ha rallentato ancora e ora ha 5 punti di ritardo dal City e 7 dall’Arsenal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tris del City: Marmoush e Reijnders stendono il Newcastle, in finale c'è l'ArsenalIl Manchester City batte il Newcastle con un netto 3-0 nel primo tempo e vola in finale di coppa.

Il City travolge il Newcastle 3-1: finale di Carabao Cup contro l’ArsenalIl Manchester City batte il Newcastle 3-1 e si assicura il passaggio in finale di Carabao Cup contro l’Arsenal.