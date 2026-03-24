Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno iniziato la loro collaborazione nel 1960, quando si sono incontrati per la prima volta. Nel corso degli anni, hanno condiviso numerosi progetti, tra cui un tour nel 1985. Nel 2004 hanno pubblicato una biografia scritta a quattro mani, che ripercorre la loro lunga relazione artistica e personale.

Dal colpo di fulmine nel 1960 al tour insieme nel 1985 fino alla biografia scritta a quattro mani nel 2004. La lunga storia tra Gino Paoli e Ornella Vanoni non si è mai davvero conclusa nonostante la loro relazione amorosa si fosse interrotta quasi subito negli anni '60. Che fossero destinati a rimanere legati era scritto nelle loro date di nascita: stesso mese, stesso anno, solo qualche giorno di distanza l'uno dall'altro. L’incontro nel 1960. Il colpo di fulmine artistico e sentimentale scoccò nel 1960. Gino Paoli e Ornella Vanoni erano all'inizio delle loro carriere quando si conobbero presso la sede della casa discografica Ricordi a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gino Paoli e Ornella Vanoni, un rapporto "Senza fine"

Articoli correlati

Leggi anche: Addio a Gino Paoli, l’amore ‘senza fine’ con Ornella Vanoni e la canzone mai incisa insieme

Gino Paoli, gli amori "senza fine" con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni, le due mogli e i cinque figli«Se amo una donna, è per tutta la vita: le ragioni per cui l’ho amata sussistono, la bellezza permane.

Gino Paoli ricorda Ornella Vanoni: una storia senza fine”

Approfondimenti e contenuti su Gino Paoli

Temi più discussi: È morto Gino Paoli: aveva 91 anni; Addio a Gino Paoli, l’amore ‘senza fine’ con Ornella Vanoni e la canzone mai incisa insieme; Canzonissima 2026 - La scelta di Michele Bravi: Ti lascio una canzone - Video; Canzonissima, pagelle: Leali come il vino (9), Lamborghini in playback (3), Grigolo manda tutti a dormire (4).

Gino Paoli morto a 91 anni, le mogli, l'amore con Ornella Vanoni, la pallottola nel petto, la morte del figlio GiovanniAddio a Gino Paoli, il cantautore della Scuola Genovese si è spento oggi, martedì 24 marzo, all'età di 91 anni. La notizia, confermata dalla ... leggo.it

Gino Paoli e Ornella Vanoni, vicini anche nella ‘fine’. La storia travagliata che fece nascere quella canzone immortaleMorti entrambi a 91 anni, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. Dalla loro passione sono nati brani meravigliosi come ‘Senza fine’ ... quotidiano.net

È morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni - facebook.com facebook

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com