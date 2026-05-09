Il centro sportivo fa crac scontro totale fra Comune e presidente del Tribunale
Il centro sportivo Biavati di Corticella, chiuso da febbraio, è al centro di un confronto acceso tra il Comune e il presidente del Tribunale. La disputa riguarda le responsabilità e le modalità di gestione dell'impianto, con entrambe le parti che hanno espresso posizioni divergenti sulla situazione attuale e sulle eventuali azioni da intraprendere. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a un confronto diretto tra le autorità coinvolte.
È in corso uno scontro senza precedenti tra il Comune e il presidente del Tribunale, Pasquale Liccardo (foto), sul centro sportivo Biavati di Corticella, chiuso da febbraio. La controversia è scaturita dalla liquidazione giudiziale della società US Corticella, ex gestore della struttura, che ha accumulato debiti per quasi 4 milioni di euro, principalmente per bollette non pagate, con conseguenti interruzioni di corrente e problemi di sicurezza, come lo sgonfiamento dei ‘palloni’ pressostatici con atleti all’interno, portando il Comune a disporre la chiusura forzata dell’impianto, molto grande, con campi per vari sport. Il Comune ha intimato al curatore fallimentare, Fabrizio Carbone, la riconsegna immediata delle chiavi entro giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Prato, terremoto nel club: il marito licenzia la moglie presidente, scontro totale e causa in tribunaleScoppia un caso senza precedenti nel Prato: il proprietario rimuove la moglie dalla presidenza del club di Serie D.
Comune e Tribunale di Bologna ai ferri cortissimi per il centro sportivo Biavati. “Ridateci le chiavi”. “Ci tuteleremo”Bologna, 8 maggio 2026 – Uno scontro inedito, quello tra il Comune e il presidente del Tribunale di Bologna.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Il centro sportivo fa crac, scontro totale fra Comune e presidente del Tribunale; Centro sportivo Biavati, il Comune ordina la riconsegna entro il 14 maggio; Centro sportivo Biavati, l'ordinanza del Comune di Bologna: Il curatore giudiziale riconsegni l'impianto; CSI in tour fa tappa a Livorno.
Il centro sportivo fa crac, scontro totale fra Comune e presidente del TribunaleÈ in corso uno scontro senza precedenti tra il Comune e il presidente del Tribunale, Pasquale Liccardo (foto), sul ... ilrestodelcarlino.it
Centro sportivo Biavati, l’ordinanza del Comune di Bologna: «Il curatore giudiziale riconsegni l’impianto»La struttura è chiusa da febbraio. L'amministrazione comunale: «Restituire l’impianto sportivo libero da persone e cose. Dobbiamo tornare a usarlo» ... corrieredibologna.corriere.it
Oscar della Salute di Roma, menzione speciale al Comune di Bari facebook
Emergenza cinghiali, ok della Regione all'accordo con il Comune. Così verrà ridotta la presenza su Roma ift.tt/KNc7mJX x.com
Il mistero della mail dal comune reddit