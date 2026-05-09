Il centro sportivo fa crac scontro totale fra Comune e presidente del Tribunale

Il centro sportivo Biavati di Corticella, chiuso da febbraio, è al centro di un confronto acceso tra il Comune e il presidente del Tribunale. La disputa riguarda le responsabilità e le modalità di gestione dell'impianto, con entrambe le parti che hanno espresso posizioni divergenti sulla situazione attuale e sulle eventuali azioni da intraprendere. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a un confronto diretto tra le autorità coinvolte.

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