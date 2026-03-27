Prato terremoto nel club | il marito licenzia la moglie presidente scontro totale e causa in tribunale

Nel territorio di Prato si è verificato un episodio che ha coinvolto direttamente un club di Serie D. Il proprietario ha deciso di sostituire la moglie alla guida dell’associazione, provocando un acceso confronto. La donna è stata licenziata dalla carica di presidente, portando alla nascita di una causa legale presso il tribunale locale. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità sportiva.