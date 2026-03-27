Prato terremoto nel club | il marito licenzia la moglie presidente scontro totale e causa in tribunale
Nel territorio di Prato si è verificato un episodio che ha coinvolto direttamente un club di Serie D. Il proprietario ha deciso di sostituire la moglie alla guida dell’associazione, provocando un acceso confronto. La donna è stata licenziata dalla carica di presidente, portando alla nascita di una causa legale presso il tribunale locale. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità sportiva.
Scoppia un caso senza precedenti nel Prato: il proprietario rimuove la moglie dalla presidenza del club di Serie D. Lei non ci sta e annuncia battaglia legale: “Ci vediamo in tribunale”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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