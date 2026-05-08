Il Comune e il Tribunale di Bologna sono in una disputa riguardante il centro sportivo Biavati. Il Comune ha chiesto ufficialmente al Tribunale di restituire le chiavi dell’impianto, mentre il presidente del Tribunale ha annunciato che si tutelerà in sede legale. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali e ha portato a un confronto diretto tra le parti coinvolte.

Bologna, 8 maggio 2026 – Uno scontro inedito, quello tra il Comune e il presidente del Tribunale di Bologna. E soprattutto è inedito il motivo del contendere: il centro sportivo Biavati, in Corticella, chiuso da febbraio per ordine proprio di Palazzo d’Accursio. Da una parte, il Comune ha intimato al curatore fallimentare di riconsegnare a giorni la struttura, dall’altra il presidente del Tribunale in persona, Pasquale Liccardo ha inviato una secca nota di replica. Il Comune revoca l’affidamento al gestore e torna in possesso del Centro sportivo Biavati Perché il centro Biavati è chiuso. A monte, una vicenda di conti e bollette non pagati per quasi 4 milioni di euro per la US Corticella che gestiva il centro dotato di 4 campi calcio, 1 campo calcetto, 2 campi tennis coperti, 4 campi tennis e 3 da padel, oltre a 4 da beach volley.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comune e Tribunale di Bologna ai ferri cortissimi per il centro sportivo Biavati. “Ridateci le chiavi”. “Ci tuteleremo”

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