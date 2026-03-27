Colleferro l' ex Mattatoio rinasce e sarà un centro per l' autismo Al via il bando per la gestione

A Colleferro, l'ex Mattatoio sta per essere trasformato in un centro dedicato all'autismo, con un bando aperto per la gestione della struttura. La ristrutturazione prevede il recupero di un edificio precedentemente abbandonato, destinato a diventare un punto di riferimento per le famiglie e le attività di supporto. La realizzazione del progetto coinvolge l'amministrazione comunale e prevede interventi di riqualificazione urbana e sociale.

Il Sindaco Sanna e gli assessori Stanzani e Zangrilli illustrano la trasformazione della struttura. C'è tempo fino al 3 aprile per partecipare all'avviso pubblico Da struttura abbandonata a polo d'eccellenza per l'inclusione e il supporto alle famiglie. L'ex Mattatoio di Colleferro si prepara a iniziare una nuova vita come Centro per l'autismo comunale, un progetto di profonda rigenerazione urbana e sociale fortemente voluto dall'Amministrazione locale. Il percorso per arrivare all'apertura del centro ha vissuto una fase complessa. Come spiegato dal primo cittadino, in un primo momento la ASL Roma 5 aveva manifestato interesse per trasformare l'edificio in un polo per l'autismo a valenza distrettuale, o addirittura a servizio dell'intera Azienda Sanitaria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Colleferro, l'ex Mattatoio rinasce e sarà un centro per l'autismo. Al via il bando per la gestione Articoli correlati Bando ASL Avellino: al via l’ammissione per 30 posti semiresidenziali al Centro Autismo di ValleL’ASL Avellino ha pubblicato il bando per l’ammissione ai 30 posti in regime semiresidenziale del Centro per l’Autismo di Valle. Centro per l’autismo: parte il bando per occupare i primi postiVia al bando per l’ammissione ai 30 posti semiresidenziali del Centro Autismo di Valle Le domande dovranno essere presentate entro il 25 febbraio...