Il Centro diurno per persone con disabilità torna nella sede di Celadina | Un ritorno alla normalità

Dopo 20 mesi, il Centro diurno per persone con disabilità ha riaperto la propria sede di via Pizzo della Presolana a Celadina, a Bergamo. L'evento è stato accompagnato da musica e coriandoli, con la partecipazione degli artisti del Teatro Tascabile. La riapertura ha visto l'accoglienza degli ospiti nel primo pomeriggio di venerdì 8 maggio, segnando il ritorno alla sede abituale.

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Bergamo. Musica e coriandoli, insieme agli artisti del Teatro Tascabile, accolgono gli ospiti del Centro diurno per persone con disabilità che nel primo pomeriggio di venerdì 8 maggio, dopo 20 mesi, tornano a casa, nella loro sede di via Pizzo della Presolana. I lavori erano iniziati nell’ottobre del 2024: gli ospiti della struttura erano stati accolti nello spazio della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo nel quartiere di Campagnola, di proprietà della Diocesi e in concessione al Comune. Ad accompagnare i visitatori nelle migliorie apportate alla struttura, che riaprirà ufficialmente martedì 12 maggio, un simpatico Arlecchino che sbuca dalla finestra centrale, sventolando con entusiasmo il Giornale Impavido, opera di alcuni utenti della struttura, aiutati dagli operatori.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: A Bergamo inaugurato il Centro diurno per persone con disabilità - Foto Leggi anche: A Brindisi nasce Casa di Gaia: un centro diurno per persone con demenza Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inaugurato oggi il rinnovato Centro diurno per persone con disabilità; A Bergamo inaugurato il Centro diurno per persone con disabilità - Foto; Caltagirone, Centro diurno per gli anziani al Villino Milazzo: inaugurazione il 30 aprile; Fabriano - Nuova gestione Centro diurno Alzheimer. Prossima apertura nuova casa di riposo. A Bergamo inaugurato il Centro diurno per persone con disabilità - FotoI lavori iniziati a ottobre 2024, riaprirà il 12 maggio. Sale intitolate a Carlo Zavaritt e a Carlo Passerini Tosi. ecodibergamo.it Dall’emergenza all’opportunità: il Centro Anziani di Bracciano cerca il suo nuovo spazioIl futuro è in costruzione A Bracciano, la storia del Centro Sociale Diurno per Anziani Aurelio Appolloni non è solo u ... lagone.it Si è svolto all’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera il convegno “Dalla valutazione specialistica al Centro Diurno: modelli integrati per l’autismo in età adulta” x.com