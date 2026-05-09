Il caro-rustico travolge il capoluogo l’indagine di Adoc svela rincari record

Un’indagine condotta dall’associazione di tutela dei consumatori ha analizzato l’aumento dei prezzi di un prodotto molto diffuso nelle abitudini quotidiane dei leccesi. Il rapporto evidenzia come i costi siano cresciuti in modo significativo, portando il prezzo di mercato a raggiungere livelli record rispetto agli anni precedenti. La ricerca si concentra sul prodotto simbolo delle colazioni mattutine in città, già al centro di numerosi dibattiti sui rincari.

LECCE – Il simbolo indiscusso della pausa mattutina leccese, il rustico, è finito al centro di un’accurata indagine condotta dall’associazione di difesa dei consumatori Adoc di Lecce, che ha messo in luce una realtà sulla quale riflettere. Già, visto che. si riflette anche sul portafogli di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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