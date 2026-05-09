Il caro pane a Monza e lo storico eccidio | stasera il racconto
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Stasera, sabato 9 maggio, alle 18,30 nella sala civica Maddalena a Monza, la conferenza "La democrazia in Italia: tra crisi di fine secolo e l'avvento del fascismo", preceduta da una proiezione di un filmato dell'Istituto Luce, racconterà l'eccidio di sette cittadini monzesi, tra cui una donna e.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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