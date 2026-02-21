Scintille sul caro-parcheggi Bastia opposizione all’attacco | Si colpisce il centro storico

A Bastia, l’aumento del 40% delle tariffe dei parcheggi ha scatenato le critiche dell’opposizione. Secondo i rappresentanti, questa decisione penalizza il centro storico, già affollato di negozi e residenti. La protesta si concentra sulla pressione economica che grava su commercianti e cittadini, che ora devono affrontare costi più alti per parcheggiare. La questione divide le forze politiche e suscita forti reazioni tra gli abitanti.

"Aumentare del 40% le tariffe dei parcheggi a pagamento significa colpire ancora una volta il cuore della città. È una scelta che pesa direttamente sulle tasche dei cittadini e mette in difficoltà i commercianti del centro storico, già alle prese con un periodo complicato". Il coordinamento del centrodestra torna all'attacco sulla questione delle tariffe per il centro storico di Bastia Umbra che, oltre al costo per la vita quotidiana dei cittadini, rischia di contribuire allo svuotamento della città. Offrendo un'alternativa concreta e immediata: trasformare le " strisce blu " perimetrali in aree a disco orario.