A Venezia è iniziato il progetto As Above, So Below, promosso da una fondazione dedicata alla tutela del mare. L’iniziativa si concentra sull’osservazione di alcuni comportamenti degli organismi marini, come il canto degli scorfani e le luci del plancton. La ricerca coinvolge studi e monitoraggi per comprendere meglio le attività di queste creature e il loro rapporto con l’ambiente marino.

È in questa cornice fatta di acqua che One Ocean Foundation, l'organizzazione internazionale senza scopo di lucro dedicata alla protezione dell'ambiente marino, coglie l'occasione della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, per presentare, insieme al collettivo curatoriale ZEITGEIST19, il risultato delle sue ricerche: As Above, So Below non è solo una mostra d'arte (anche se lo è), non è solo uno studio scientifico (anche se lo è), non è solo uno spunto di riflessione (anche se lo è): è un'esposizione in cui, attraverso l'arte, si comunicano informazioni importanti sugli Oceani e sul loro stato di salute.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il canto segreto degli scorfani e le danze luminose del plancton: tutto quello che il mare ci sta dicendo e che noi non stiamo ascoltando

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