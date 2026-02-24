Paralimpiadi Bertagnolli | Mi fa piacere che ci siano i russi Gli atleti sono persone esattamente come noi e non c’entrano nulla con quello che sta succedendo

Giacomo Bertagnolli evidenzia come la partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sia una scelta che apprezza, sottolineando che loro sono persone come tutti gli altri e non hanno responsabilità nelle decisioni politiche. Bertagnolli afferma che, nonostante le tensioni, gli atleti devono avere la possibilità di competere e rappresentare il loro sport. La sua posizione si basa sulla convinzione che lo sport unisca le persone oltre le divisioni.

“A me sinceramente fa piacere che ci siano, che abbiano la possibilità di gareggiare “. Il campione paralimpico Giacomo Bertagnolli, punta di diamante dell’Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 che cominceranno il prossimo 6 marzo, commenta così la presenza degli atleti russi e bielorussi alle competizioni a cinque cerchi. Bertagnolli, chiamato anche sul palco del Festival di Sanremo, non vuole entrare nella polemica politica, ma a La Presse spiega: “Secondo me è giusto che loro possano gareggiare con la bandiera loro o senza, ecco questo lo lascio giudicare ad altri”. Eppure la scelta dell’ Ipc, Comitato paralimpico internazionale, di ammettere alle gare, in nome della centralità dello sport, russi e bielorussi sotto la propria bandiera ha scatenato le proteste internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

