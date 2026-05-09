Il cammino per tutte le andature sulle orme di Sant’Alessandro

Da ilgiorno.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata a Gorgonzola la “Passione Cammino”, una nuova percorrenza di 88 chilometri che collega Milano a Bergamo seguendo le orme di Sant’Alessandro. La via attraversa diverse zone e propone un tragitto dedicato a chi desidera ripercorrere gli antichi passi del milite della Legione Tebea, noto per aver disobbedito agli ordini imperiali e aver rifiutato di perseguitare i cristiani. La proposta si inserisce in un percorso di cammino dedicato a tutte le andature.

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“Passione cammino“: presentazione gorgonzolese della Via di sant’Alessandro, 88 chilometri da Milano a Bergamo "sulle orme" di Alessandro, milite della Legione Tebea che si ribellò agli imperatori e rifiutò di perseguitare i cristiani. Fra Milano, dopo la fuga dal carcere, a Bergamo, luogo della decapitazione del 26 agosto del 303 dC, un tracciato fra memoria, aneddoto e fede, monumenti e natura. Il progetto del cammino ( viadisantalessandro.it ), già presentato a Bergamo a fine agosto, oggi in fase di sviluppo e lancio, è del gruppo tutto melzese già ideatore del Cammino di san Giovanni fra Melzo e Lodi. Roberto Fabbri ed Emilio Colma, Marco Bottani e Dominga Paridi, Diana Marangoni, Giacomo Tusi e Luca Guastalla, professioni diverse, una grande passione in comune, quella per il territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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