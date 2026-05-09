È stata presentata a Gorgonzola la “Passione Cammino”, una nuova percorrenza di 88 chilometri che collega Milano a Bergamo seguendo le orme di Sant’Alessandro. La via attraversa diverse zone e propone un tragitto dedicato a chi desidera ripercorrere gli antichi passi del milite della Legione Tebea, noto per aver disobbedito agli ordini imperiali e aver rifiutato di perseguitare i cristiani. La proposta si inserisce in un percorso di cammino dedicato a tutte le andature.

“Passione cammino“: presentazione gorgonzolese della Via di sant’Alessandro, 88 chilometri da Milano a Bergamo "sulle orme" di Alessandro, milite della Legione Tebea che si ribellò agli imperatori e rifiutò di perseguitare i cristiani. Fra Milano, dopo la fuga dal carcere, a Bergamo, luogo della decapitazione del 26 agosto del 303 dC, un tracciato fra memoria, aneddoto e fede, monumenti e natura. Il progetto del cammino ( viadisantalessandro.it ), già presentato a Bergamo a fine agosto, oggi in fase di sviluppo e lancio, è del gruppo tutto melzese già ideatore del Cammino di san Giovanni fra Melzo e Lodi. Roberto Fabbri ed Emilio Colma, Marco Bottani e Dominga Paridi, Diana Marangoni, Giacomo Tusi e Luca Guastalla, professioni diverse, una grande passione in comune, quella per il territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cammino per tutte le andature sulle orme di Sant’Alessandro

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Leone XIV, il viaggio in Algeria sulle orme di Sant’Agostino. E lo scontro durissimo con Trump

Papa Leone XIV in visita a Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, sulle orme di Santa CabriniSant’Angelo Lodigiano (Lodi), 23 aprile 2026 – Per la comunità di fedeli del Lodigiano la notizia è una di quelle storiche: papa Leone XIV sarà in...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il cammino per tutte le andature sulle orme di Sant’Alessandro; In cammino sulle tracce del beato Tommaso da Olera; Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino; Licata si scalda per Sant’Angelo: corse, fede e devozione per l'806° anniversario.

Il cammino per tutte le andature sulle orme di Sant’AlessandroPassione cammino: presentazione gorgonzolese della Via di sant’Alessandro, 88 chilometri da Milano a Bergamo sulle orme di Alessandro, milite ... ilgiorno.it

Festa di Sant’Alessandro: insieme per «Abitare il futuro». Le celebrazioni per il Patrono e le iniziative nei quartieriIL PROGRAMMA. Presentate le iniziative per la solennità di Sant’Alessandro: lo spettacolo teatrale di Gabriele Vacis ispirato a Buzzati, le celebrazioni con il Vescovo e la novità degli eventi in ... ecodibergamo.it

"Il cinque maggio - Ei fu" un'ode scritta da Alessandro Manzoni in occasione della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta a Sant'Elena (dove lui era esule) il 5 maggio 1821. Nella storia del mondo occidentale la figura di Napoleone, imperatore dei francesi x.com

Robert Fripp ha tenuto la sua prima esibizione pubblica nota dopo aver subito un attacco di cuore nell'aprile 2025. Il suo ritorno è avvenuto il 24 aprile presso la Chiesa di Sant'Alessandro Martire a Castione della Presolana, Italia. reddit