Droni cosa si nasconde dietro al nuovo business della camorra in mano ai boss

Negli ultimi anni, i droni sono diventati strumenti di interesse per diverse organizzazioni criminali, tra cui la camorra. Le indagini hanno evidenziato un crescente utilizzo di queste tecnologie per attività illecite, con i boss che cercano di sfruttare il mercato emergente. Nel frattempo, le operazioni militari all’estero, come quelle a Mosul, hanno coinvolto forze internazionali e hanno portato alla morte di soldati di varie nazionalità.

Quando 10 anni fa gli Stati Uniti, insieme agli alleati sul terreno, preparavano l'offensiva a Mosul, in Iraq, per debellare lo Stato Islamico, da Parigi giungeva la notizia del ferimento di due parà e dell'uccisione di due peshmerga curdi. La causa era riconducibile all'esplosione di un drone.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Cosa c’entra Cupido con San Valentino? Cosa si nasconde dietro al dio dell’amoreRegalare rose rosse o preparare una cena a lume di candela sono gesti d’amore comprensibili tutto l’anno, ma l’immagine di un bambino nudo e armato... Cosa si nasconde dietro ai risvegli notturni (sempre alla stessa ora)? Non c’entra la superstizioneAprire gli occhi nel cuore della notte, mentre il resto del mondo sembra immerso nel silenzio, è un’esperienza comune a moltissime persone. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Roberta tradita da un amico: anticipazioni Roberta Valente Notaio in Sorrento| Cos'è successo in passato. Droni, cosa si nasconde dietro al nuovo business della camorra in mano ai bossEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... napolitoday.it Estonia, droni invadono lo spazio aereo: allarme sui cellulari. Volo finlandese costretto a cambiare rottaQuesta mattina ad Hammaste, un villaggio di campagna dell'Estonia, 200 chilometri a Sud-Est di Tallinn, sono arrivati gli artificieri del corpo di sicurezza e la polizia. Stavano cercando un drone ... ilmessaggero.it