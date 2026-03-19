cosa si nasconde dietro la prudenza russa

Mosca ha chiarito che non intende intervenire a sostegno dell’Iran, anche se potrebbe ottenere benefici da questa posizione. La Russia continua a mantenere una posizione di prudenza riguardo alle questioni che riguardano il Medio Oriente, senza mostrare segnali di un coinvolgimento diretto. I dettagli specifici delle sue strategie restano riservati, mentre le sue mosse diplomatiche si concentrano su altre priorità internazionali.

Mosca non ha nessuna intenzione di intervenire in difesa dell’Iran. Ma può incassare diversi benefici dalla guerra di Trump Mosca non ha nessuna intenzione di intervenire in difesa dell’Iran. Ma può incassare diversi benefici dalla guerra di Trump Nel 2025 il presidente Vladimir Putin e il suo collega iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato il Trattato di partenariato strategico globale, impegnandosi a opporsi alle interferenze straniere negli affari interni ed esterni dei loro paesi. Mosca e Teheran hanno presentato l’accordo come il consolidamento definitivo dei legami tra i due regimi. Eppure, quando alla fine di febbraio gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato l’attacco all’Iran – il secondo in appena otto mesi – la Russia è rimasta a guardare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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