A Saint-Malo, in Bretagna, si trova la Maison Bordier, un laboratorio artigianale specializzato nella produzione di burro. Qui, ogni blocco viene lavorato a mano da un maestro burraio, seguendo tecniche tradizionali. Il burro prodotto viene esportato in diversi paesi europei, conquistando i consumatori per la sua qualità e lavorazione artigianale. La lavorazione avviene in un ambiente dove si privilegia il metodo manuale e la cura dei dettagli.

A Saint-Malo, la Maison Bordier trasforma un ingrediente quotidiano in un’arte artigianale. Un laboratorio dove il tempo rallenta e ogni forma nasce dalle mani di un maestro burraio. C’è un angolo di Francia dove il burro non è un semplice condimento, ma una dichiarazione d’identità culturale. Siamo a Saint-Malo, città murata sul bordo dell’Atlantico, in quella Bretagna selvaggia e orgogliosa che ha sempre saputo trasformare la necessità in virtù. Qui, tra i vicoli in pietra granitica, si nasconde un laboratorio capace di ridefinire il significato stesso di artigianalità: la Maison Bordier. Chi si aspetta una semplice boutique gastronomica resterà sorpreso.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il burro che vale un viaggio in Bretagna: la storia di Maison Bordier, il laboratorio artigianale che ha conquistato i palati di tutta Europa

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