Nel cuore di Vienna, nel primo distretto, si trova il Fenster Café, un locale noto per il suo modo particolare di servire il caffè attraverso una finestra. Situato in Griechengasse, questo caffè conserva l’aspetto di un vicolo storico, con facciate del Seicento e un cartello che avverte i cocchieri di tenere le redini corte. La sua particolarità ha attirato l’attenzione di molti visitatori e appassionati di tradizioni.

C’è un vicolo nel primo distretto di Vienna, Griechengasse, dove il tempo sembra essersi fermato tra facciate del Seicento e un cartello che ancora avverte i cocchieri di tenere le redini corte. È qui, incassato in una parete di pietra antica, che si apre uno sportello grande quanto una porta d’armadio. Da quel rettangolo luminoso, ogni mattina, emerge il profumo più intenso della città. Benvenuti al Fenster Café, il locale che ha trasformato un concetto ridotto all’osso — una finestra, un barista, nessun tavolo — in uno dei posti più raccontati d’Europa per gli amanti del caffè di qualità. La bevanda che ha reso famoso questo posto nel mondo ha un nome che è già un manifesto: Fensterccino. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il Fenster Café di Vienna: il caffè servito da una finestra che ha conquistato l’Europa

Sanremo in piedi per Sal Da Vinci: chi è il cantante napoletano che ha conquistato l’Ariston (e ha incendiato il web)Un applauso che non finisce più, le lacrime che rigano il volto e un teatro intero in piedi.

Il thriller che ha conquistato tutti avrà un seguito: cosa sappiamo su Una di famiglia 2Una di famiglia non è stato solo un thriller psicologico di successo, ma un vero caso cinematografico capace di sorprendere pubblico e industria.

Contenuti utili per approfondire Fenster Café di.

Upcycle: il Bike Café di Milano compie 10 anniLa chiusura al traffico di via Ampère non sarà l’unico modo di festeggiare la bicicletta, e spazi per la bicicletta: la bike parade, infatti, sfilerà su un red carpet in formato pista ciclabile, a ... bikeitalia.it

Il Café de Flore, lo storico epicentro di letteratura, arte, cinema e moda a ParigiParigi è una città ricca di scorci panoramici, grandi vie di boutique e strade colme di indirizzi storici che da secoli aprono le loro porte al pubblico. Uno dei più affascinanti è indubbiamente il ... harpersbazaar.com