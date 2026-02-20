La verità è che la Famiglia Reale sapeva tutto di Andrea da 25 anni Re Carlo ha imposto il silenzio per cercare di ammazzare la storia Altro che collaborazione è tutta scena | le rivelazioni del biografo reale
Il biografo reale rivela che la Famiglia Reale conosceva da 25 anni i comportamenti di Andrea, ma Re Carlo ha scelto di mantenere il silenzio per nascondere la verità. Questa strategia avrebbe nascosto una realtà ben diversa da quella presentata pubblicamente. Secondo le sue parole, Andrea si comporta come un narcisista, convinto di essere vittima di ingiustizie e persuaso che il pubblico lo sostenga. La scoperta mette in discussione le versioni ufficiali diffuse fino a oggi. La vicenda continua a far discutere nell’ambiente reale e mediatico.
Un “ narcisista totale”, ostinato e del tutto privo di rimorsi, convinto di essere stato trattato ingiustamente e persino persuaso che l’opinione pubblica sia felice di vederlo. È un ritratto impietoso e allarmante quello dell’ex principe Andrea tracciato dal suo biografo, Andrew Lowni e, durante un incontro con i corrispondenti della stampa estera riportato dal Corriere. L’autore, che ha da poco ripubblicato in edizione aggiornata il suo libro Entitled sulle vicende degli ex duchi di York, delinea u no scenario gravissimo che rischia di travolgere l’intera monarchia britannica, accusata di aver insabbiato per decenni le condotte illecite del duca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
