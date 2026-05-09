Il Bologna pensa a Romano i rossoblu sulla giovane stella giallorossa

Il Bologna sta seguendo con attenzione le prestazioni di Alessandro Romano, giovane talento in prestito dallo Spezia, squadra con cui si è distinto nella parte finale della stagione. Romano, arrivato a gennaio dalla Roma, ha giocato diverse partite con la formazione ligure, contribuendo con alcune prestazioni positive nonostante la classifica complicata dei bianconeri. La società emiliana valuta ora se inserirsi nella corsa all’acquisto o considerare altre opzioni per il reparto offensivo.

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Trasferitosi allo Spezia in prestito dalla Roma durante il mese di gennaio, Alessandro Romano si è messo in mostra con la maglia della formazione ligure, nonostante la difficile stagione attraversata dai bianconeri. Il Bologna ha messo nel mirino Alessandro Romano (Ansa Foto) – calciomercato.it Il nome del giovane svizzero è finito sul taccuino del Bologna, pronto a fare un tentativo per il suo cartellino in vista della prossima stagione anche se l’ultima parola spetterà alla Roma. Gian Piero Gasperini ha dimostrato di apprezzare il classe 2006 elvetico che alla fine del campionato in corso tornerà nella capitale. Centrocampista in grado di...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Bologna pensa a Romano, i rossoblu sulla giovane stella giallorossa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX ROMA 3-4 BOLOGNA | CANZONE CALCIO Notizie correlate Koleosho in Serie A, il Bologna pensa alla stella della nazionale under 21Acquistato dal Paris FC durante lo scorso mercato invernale in prestito con diritto di riscatto, Luca Koleosho potrebbe finire in Serie A in vista... Joao Mario Juve, sarà addio definitivo in estate? Il Bologna pensa all’acquisto definitivo. La strategia dei rossoblu per il portoghesedi Redazione JuventusNews24Joao Mario Juve, il Bologna è pronto a sedersi ad un tavolo con i bianconeri per riscattare l’esterno portoghese. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Bologna, asse caldo col Cagliari: possibile scambio portieri; Mercato, attento Verona, il Bologna pensa a Bowie; Gazzetta – Mercato Bologna: si pensa ad El Faouzi per il post Freuler; Napoli, Di Lorenzo torna dopo 100 giorni di stop: pronto per il Bologna. Il Bologna su Comotto, ma c’è il nodo formula: il Milan ragiona | CMIl Bologna ha messo nel mirino Comotto in vista della prossima stagione con il centrocampista che potrebbe salutare il Milan ... calciomercato.it Koleosho in Serie A, il Bologna pensa alla stella della nazionale under 21L’attaccante esterno sta facendo bene con il Paris FC, pronto a riscattare il suo cartellino dal Burnley non appena terminerà il campionato in corso. L’eventuale chiamata del Bologna, però, potrebbe ... calciomercato.it Ieri pellegatti era in lacrime a radio sportiva dicendo che il successore di Allegri potrebbe essere italiano. Pensa prendere italiano pensando di aprire un ciclo quando a Bologna è durato una stagione e mezza. x.com