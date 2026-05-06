Il Bologna sta valutando l'acquisto di Luca Koleosho, attualmente in prestito dal Paris FC, con un diritto di riscatto. La società rossoblù ha mostrato interesse per il giovane attaccante, che fa parte della nazionale under 21. La trattativa potrebbe portare Koleosho in Serie A nella prossima stagione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l'operazione sembra in fase di definizione.

Acquistato dal Paris FC durante lo scorso mercato invernale in prestito con diritto di riscatto, Luca Koleosho potrebbe finire in Serie A in vista della prossima stagione. Koleosho nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Bologna si starebbe guardando attorno per cercare i rinforzi necessari al miglioramento della propria rosa in vista della prossima stagione e, tra i vari nomi sulla lista di Sartori e Di Vaio ci sarebbe proprio quello di Luca Koleosho. L’attaccante esterno sta facendo bene con il Paris FC, pronto a riscattare il suo cartellino dal Burnley non appena terminerà il campionato in corso.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Koleosho in Serie A, il Bologna pensa alla stella della nazionale under 21

Notizie correlate

Anche il Napoli si aggiunge alla corsa: accelerata per la stella della Serie APalestra piace al Napoli, ma l’Atalanta chiede una cifra importante e la concorrenza è spietata.

Leggi anche: Sinner prima pensa alla Nazionale e poi a togliere il n°1 ad Alcaraz

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Koleosho si espone: Ho sempre tifato Milan, è il mio club preferito. Leao? Un punto di riferimento, sarebbe bellissimo essere il suo erede; Cor Sport – La spesa si fa bene a Parigi occhi su Koleosho e Otavio; Il classe 2004 del Paris FC Luca Koelosho lancia segnali: Tifo Milan da sempre, mi ispiro a Leao!; Calciomercato Bologna, uno sguardo al Paris Fc: piacciono Otavio e Koleosho.

Immobile ci ha preso gusto, Koleosho chiama già Baldini: vola il Paris FC italianoSerata da incorniciare per il Paris FC, che travolge 4-1 il Monaco interrompendo la lunga serie positiva dei monegaschi e rilanciando le proprie ambizioni. Una grande prestazione da parte della ... tuttomercatoweb.com

Esclusiva MN - Koleosho: Io milanista fino al midollo grazie a Balo, Ronaldinho e Pato. Mi piacerebbe indossare la maglia del MilanIl giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it il talentuoso Luca Koleosho. Nato negli Stati Uniti da mamma italo-canadese e papà nigeriano, Koleosho è cresciuto in ... msn.com

#Calciomercato #Bologna, piacciono #Otavio e #Koleosho del #ParisFc x.com

Paris FC winger, Luca Warrick Daeovie Koleosho is eligible to represent the United States, Canada, Nigeria, and Italy. The 21 year old already has caps for Italy at every level and won the 2023 UEFA U19 Euros. A direct winger that is good in takeons for the S - facebook.com facebook