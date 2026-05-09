Il B&B di Milano usato come deposito di droga sintetica

Giovedì pomeriggio a Milano sono stati arrestati due uomini romeni di 34 e 38 anni, accusati di aver utilizzato un bed and breakfast come deposito di droga sintetica. Le forze dell'ordine hanno effettuato l'arresto dopo aver scoperto che l'edificio era impiegato per conservare sostanze illegali destinate allo spaccio. L'indagine continua per accertare eventuali altri coinvolgimenti e dettagli sulla rete di distribuzione.

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