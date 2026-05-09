Il B&B di Milano usato come deposito di droga sintetica
Giovedì pomeriggio a Milano sono stati arrestati due uomini romeni di 34 e 38 anni, accusati di aver utilizzato un bed and breakfast come deposito di droga sintetica. Le forze dell'ordine hanno effettuato l'arresto dopo aver scoperto che l'edificio era impiegato per conservare sostanze illegali destinate allo spaccio. L'indagine continua per accertare eventuali altri coinvolgimenti e dettagli sulla rete di distribuzione.
Giovedì pomeriggio la polizia di Stato ha arrestato due cittadini romeni di 34 e 38 anni a Milano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Monforte Vittoria, che da tempo monitoravano un.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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