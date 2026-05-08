8 maggio la Croce Rossa di Firenze compie 160 anni

Il 8 maggio 2026 segna i 160 anni dalla fondazione del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana. Per questa occasione, la sede storica situata in Palazzo Capponi, in Lungarno Soderini, è stata aperta alla cittadinanza. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’organizzazione e della comunità locale, che hanno partecipato alle celebrazioni e alle visite guidate all’interno dell’edificio.

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Firenze, 8 maggio 2026 - Centosessant’anni di storia al servizio della comunità: il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana oggi celebra l’anniversario della sua fondazione, aprendo alla cittadinanza le porte della sua sede storica di Palazzo Capponi (Lungarno Soderini, 11). Apertura straordinaria del percorso museale della Croce Rossa Tra i primi comitati nati in Italia, il secondo dopo quello di Milano, quello fiorentino affonda le sue radici nel 13 maggio 1866, quando si riunì per la prima volta come “Comitato Fiorentino per il Soccorso ai Feriti in guerra”, intervenendo fin da subito durante la terza guerra d’Indipendenza. Da.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 8 maggio, la Croce Rossa di Firenze compie 160 anni Notizie correlate Croce Rossa Firenze, 160 anni di storia. Il programma delle celebrazioniFirenze, 28 aprile 2026 – Centosessant’anni di storia al servizio della comunità: il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana venerdì 8 maggio... Croce Rossa in servizio celebrando i 160 anni dalla fondazioneIn occasione delle festività pasquali, la Croce Rossa Italiana-Comitato di Piacenza rinnova il proprio impegno verso la comunità, unendo al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa; Giornata Mondiale della Croce Rossa; Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana compie 160 anni; 8 Maggio – Giornata Mondiale della Croce Rossa. 8 maggio, la Croce Rossa di Firenze compie 160 anniOggi apertura straordinaria del percorso museale, cena in piazza con i Bianchi di Santo Spirito e una mostra degli studenti fiorentini. Per la settimana mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in ... lanazione.it Torre Civica illuminata di rosso per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna RossaVenerdì 8 maggio il monumento sarà illuminato di colore rosso Venerdì 8 maggio 2026 la Torre Civica di Casale Monferrato[Leggi...] ... monferratowebtv.it Due cose sono nella mia testa da ieri: la domanda di un Volontario, ed amico, che mi chiedeva se mi tremano i polsi quando porto la testimonianza della Croce Rossa Italiana in questi consessi, e l’affetto della delegazione della Federazione Internazionale di x.com +++ AMATRICE ESPONE LA BANDIERA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA +++ In occasione della Settimana della Croce Rossa, anche il Comune di Amatrice espone con orgoglio la bandiera della Croce Rossa Italiana. Un simbolo di solidarietà, aiuto e vici - facebook.com facebook