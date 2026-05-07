L' istituto universitario europeo compie 50 anni Al Teatro del Maggio arrivano i vertici dell' Europa

Le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’Istituto universitario europeo sono iniziate questa mattina al Teatro del Maggio. L'evento si protrarrà fino al 9 maggio e coinvolge rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo accademico e del territorio. La mattinata ha visto la partecipazione dei vertici europei, con incontri e interventi dedicati alla storia e alle attività dell’istituto.

Sono iniziate, nel corso della mattinata di oggi, al Teatro del Maggio le celebrazioni per i 50 anni dell’Istituto universitario europeo (Eui), appuntamento che accompagnerà la città fino al 9 maggio e che riunisce istituzioni europee, mondo accademico e rappresentanti del territorio. Alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate I 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi dal 7 al 9 maggioFirenze, 30 aprile 2026 – L’Istituto Universitario Europeo di Fiesole compie 50 anni e l’anniversario sarà celebrato con tre giorni di eventi dal 7... Firenze, al Museo Galileo un incontro per i 50 anni dell’Istituto Universitario EuropeoFirenze, 7 maggio 2026 – In occasione del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo (Iue), il Museo Galileo ospita un incontro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi tra Firenze e Fiesole; I 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi dal 7 al 9 maggio; I primi 50 anni dell'Istituto universitario europeo, in festa guardando al futuro; Firenze e Fiesole celebrano i 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo. Ue: Firenze, l'Istituto Universitario Europeo compie 50 anniUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Firenze e Fiesole celebrano i 50 anni dell’Istituto Universitario EuropeoTre giorni di eventi, incontri e iniziative culturali per celebrare mezzo secolo di attività e rilanciare il ruolo della conoscenza nel futuro del continente. Dal 7 al 9 maggio, tra Firenze e Fiesole, ... toscanaoggi.it Sabato 9 maggio, ore 16.00, Sala Coro del Teatro del Maggio Quartet Integra · Penultimo concerto di "Beethoven 199", la rassegna dedicata all'esecuzione dell'integrale dei quartetti d'archi di Beethoven. Quartetto n. 2 in sol maggio - facebook.com facebook