L’anima di Pompei | un viaggio nel tempo per la solidarietà tour al MANN con Fondazione ANT e Partenope Experience

Il tour al MANN di Napoli nasce dalla collaborazione tra Fondazione ANT e Partenope Experience, motivata dal desiderio di avvicinare il pubblico alla storia antica. L’obiettivo è far scoprire come si viveva a Pompei, con dettagli pratici e reperti autentici. I partecipanti potranno toccare con mano oggetti originali e rivivere le abitudini quotidiane di allora. La visita si propone di unire cultura e solidarietà, coinvolgendo anche i più giovani.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Fondazione ANT e Partenope Experience ti invitano a un tour esclusivo al MANN di Napoli. Non sarà una semplice visita guidata, ma un’immersione totale nella vita quotidiana di 2000 anni fa. Cosa vivremo insieme?Esploreremo la straordinaria sezione “Domus. Gli arredi di Pompei”:Oltre 250 reperti tra affreschi, mosaici e oggetti d'uso comune.Storie intime: scopriremo i rituali domestici attraverso tavoli, lucerne e decorazioni originali.Un salto nel tempo: sentiremo battere il cuore di Pompei ed Ercolano tra le sale del Museo Archeologico Nazionale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Fondazione Ant, da Budrio una storia di cura e solidarietà che parla a tutta ItaliaLa Fondazione ANT, nata a Budrio grazie all’iniziativa del professor Franco Pannuti, rappresenta un esempio di impegno e solidarietà nel campo dell’assistenza oncologica.

Natale al MANN con CoopCulture: visite, mistery tour e campus per grandi e picciniScopri il Natale al MANN con CoopCulture, un evento ricco di visite, mistery tour, attività performative e campus dedicati a tutte le età.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Da Pompei alla Terra dei Fuochi e Lampedusa, il tour in Italia di Papa Leone; Da Pompei a Rimini: ecco i viaggi italiani di Papa Leone XIV dall’8 maggio; Comunicazione Italiana; Direttore Pompei: La Quaresima come un itinerario di guarigione.

L’anima di Pompei: un viaggio nel tempo per la solidarietà, tour al MANN con Fondazione ANT e Partenope ExperienceFondazione ANT e Partenope Experience ti invitano a un tour esclusivo al MANN di Napoli. Non sarà una semplice visita guidata, ma un’immersione totale nella vita quotidiana di 2000 anni fa. Il tuo ... napolitoday.it

Convivium: Sapori di Pompeii, l'anima green di Pompei raccontata in videoCibo, archeologia e verde a Pompei raccontate attraverso un nuovo format per il web Convivium: Sapori di Pompeii, dedicato alla valorizzazione del patrimonio vegetale del Parco. Uno show ... ansa.it

Patate Crispers: ti rovinano ogni buon proposito. – A Five Sense Experience Via Diocleziano 420, 422, 424 – Napoli . . . #neapolitanfastfood #napoli #foodporn #experience #crispers - facebook.com facebook