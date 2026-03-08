Il Tennis club Sondrio conquista la final four della Lombardia Padel League

Il Tennis Club Sondrio ha conquistato il passaggio alla final four della Lombardia Padel League, confermando la crescita del suo settore padel. La squadra ha ottenuto la qualificazione dopo aver disputato le ultime partite del torneo regionale, dimostrando capacità e determinazione. La partecipazione alla fase finale rappresenta un risultato significativo per il club, che intende proseguire il suo percorso di sviluppo nel padel lombardo.

Il Tennis Club Sondrio continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama del padel lombardo. La squadra mista del circolo ha infatti conquistato l’accesso alla fase finale della Lombardia Padel League, entrando tra le migliori quattro squadre del campionato federale, dopo aver superato con successo la fase a gironi. Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera la giovane storia del gruppo. La realtà padelistica del TC Sondrio è nata infatti nell’ottobre del 2022, e in poco più di due anni è riuscita a costruire una squadra competitiva e affiatata. Questa stagione segna inoltre la prima partecipazione del circolo al campionato federale misto, un debutto che si è trasformato immediatamente in una grande soddisfazione sportiva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Padel Arena Perugia conquista il primo posto nella classifica nazionale 2025 delle Scuole PadelUn risultato che porta l’Umbria al centro del padel italiano: Padel Arena Perugia conquista il primo posto nella classifica nazionale 2025 delle...

Il giovane talento del Tennis Club Ancona ha conquistato il Marocco. Primucci conquista il torneo di Marrakech in coppia con il romagnolo Noah PerfettiLeonardo Primucci continua a crescere nel circuito ITF e porta a casa un prestigioso titolo in doppio.

Una raccolta di contenuti su Lombardia Padel League.

Padel, Lombardia regione dei record: un Comune su cinque ha un clubI dati dell’osservatorio specializzato: negli ultimi sei mesi il 13% in più di strutture. E i campi aumentano del 19% Milano - In Lombardia un Comune su cinque ha un club: 224 su 1.516. La somma è di ... ilgiorno.it

Lombardia regno del padelNei giorni in cui va in scena il Milano Premier Padel P1 c’è una regione al comando, la Lombardia, nell’affresco che illustra la crescita di questa disciplina nel nostro Paese. Il salto in avanti - in ... ilgiorno.it