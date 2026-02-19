Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio poi ad Acerra il 23 | doppia visita in Campania
Papa Leone XIV ha deciso di visitare la Campania per celebrare il suo primo anno di pontificato, scegliendo due tappe significative. L’8 maggio si recherà al Santuario di Pompei e a Napoli, portando un messaggio di vicinanza ai fedeli locali. La visita è stata annunciata dalla Sala Stampa della Santa Sede e suscita grande entusiasmo tra i residenti. In seguito, il 23 maggio, il Papa arriverà ad Acerra, rafforzando il suo impegno verso le comunità della regione. La sua presenza sarà un'occasione per incontrare i devoti e ascoltare le loro richieste.
Un doppio appuntamento che accende l’attesa dei fedeli campani. Il bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, diffuso oggi alle ore 12, ha annunciato che l’8 maggio Papa Leone XIV sarà in visita pastorale al Pontificio Santuario di Pompei e nella città di Napoli, nel giorno del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Il Santo Padre tornerà poi in Campania il 23 maggio per visitare Acerra, alla vigilia dell’anniversario della promulgazione dell’enciclica Laudato si’, dedicata alla cura della casa comune. Preghiera e gratitudine a Pompei. La notizia è stata accolta con profonda emozione nella Città mariana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Il 4 luglio Papa Leone XIV sarà a Lampedusail pontefice visiterà la maggiore delle isole Pelagie per richiamare tutti a diventare esperti di riconciliazione ... rainews.it
Papa Leone XIV al clero romano: "È urgente ritornare ad annunciare il Vangelo: questa è la priorità" x.com