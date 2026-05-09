Idrante contro i manifestanti | il video
Un video mostra un idrante rivolto contro un gruppo di manifestanti che erano stati bloccati in via Irma Bandiera. Dopo il blocco, gli attivisti hanno avviato un corteo che si è mosso lungo via Andrea Costa in direzione del centro città. La scena si è verificata nel contesto di una protesta con manifestanti che si sono mossi lungo le strade principali.
Gli attivisti a lungo bloccati in via Irma Bandiera sono partiti in corteo lungo via Andrea Costa, in direzione centro. Ma le forze dell'ordine sono entrate in azione .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sgomberato centro sociale Askatasuna a Torino
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Una raccolta di contenuti
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Fazzo crede che i carabinieri vanno con un autobotte di luminol e con un idrante lo spruzzano in tutta la casa #ore14sera x.com
Che cos'è questa cosa su questo idrante reddit
Gelosia a prova di idrante! C’è chi sotto la doccia canta e chi... viene "docciato" per punizione! In questa scena cult di Marisa la civetta (1957), la tensione alla stazione di Civitavecchia sale alle stelle. Il marinaio Angelo (Renato Salvatori) non ha preso affatto facebook