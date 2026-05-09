Idrante contro i manifestanti | il video

Un video mostra un idrante rivolto contro un gruppo di manifestanti che erano stati bloccati in via Irma Bandiera. Dopo il blocco, gli attivisti hanno avviato un corteo che si è mosso lungo via Andrea Costa in direzione del centro città. La scena si è verificata nel contesto di una protesta con manifestanti che si sono mossi lungo le strade principali.

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