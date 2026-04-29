Spari 25 aprile | le immagini dell' agguato contro i due manifestanti Anpi video

Nella giornata del 25 aprile si è verificato un episodio di sparatoria durante una manifestazione, quando due manifestanti dell'Anpi sono stati raggiunti da tre colpi esplosi da un uomo a bordo di uno scooter. L’uomo indossava un casco integrale e una giacca mimetica, e aveva con sé un’arma da softair. Le immagini dell'agguato sono state riprese e diffuse online, mostrando i momenti dell’accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sulle motivazioni o sulle identità coinvolte.

A bordo di uno scooter, con indosso casco integrale e giacca mimetica, con un'arma da softair ha esploso tre colpi contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano. Questa la fase dell'agguato di Eithan Bondì, 21enne appartenente alla comunità ebraica, rivolto ai due manifestanti che avevano al collo il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Attacco al corteo del 25 aprile: spari contro due membri ANPI? Cosa sapere Due esponenti ANPI feriti da colpi ad aria compressa a Roma nel Parco Schuster. Corteo del 25 aprile a Roma, spari contro due iscritti Anpi: feriti marito e moglieA quanto si apprende due iscritti all’Anpi , con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari 25 aprile, caccia all'uomo con il casco. Al setaccio chat dell'ultradestra e siti di softair; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro che ha ferito la coppia dell'Anpi. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra; Spari del 25 aprile, fermato un 21enne: Sono della Brigata ebraica. Ma la comunità lo smentisce. Spari a Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprileLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprile ... tg24.sky.it Spari a Roma il 25 aprile, fermato Eithan Bondi della Comunità ebraica: è accusato di tentato omicidioFermato Eithan Bondi: il giovane membro della Comunità ebraica è sospettato per gli spari con un'arma ad aria compressa al Parco Schuster di Roma in occasione del corteo del 25 aprile ... virgilio.it Spari del #25aprile a Roma contro 2 iscritti all’Anpi. È stato fermato per tentato omicidio un 21enne. Ha detto di far parte della “Brigata Ebraica”. Ferma condanna dalla Comunità “Orrore usare il nostro nome per giustificare violenza”. La cronaca sui social di R x.com Spari 25 aprile a Roma, fermato 21enne. La fake: “Sono della Brigata Ebraica” e la conferma della Comunità: “Nostro iscritto, indignati” Un ragazzo di 21 anni è stato fermato a Roma perché ritenuto responsabile dell’esplosione di alcuni colpi di pistola ad aria - facebook.com facebook