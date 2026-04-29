Spari 25 aprile | le immagini dell' agguato contro i due manifestanti Anpi video

Da romatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 25 aprile si è verificato un episodio di sparatoria durante una manifestazione, quando due manifestanti dell'Anpi sono stati raggiunti da tre colpi esplosi da un uomo a bordo di uno scooter. L’uomo indossava un casco integrale e una giacca mimetica, e aveva con sé un’arma da softair. Le immagini dell'agguato sono state riprese e diffuse online, mostrando i momenti dell’accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sulle motivazioni o sulle identità coinvolte.

A bordo di uno scooter, con indosso casco integrale e giacca mimetica, con un'arma da softair ha esploso tre colpi contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano. Questa la fase dell'agguato di Eithan Bondì, 21enne appartenente alla comunità ebraica, rivolto ai due manifestanti che avevano al collo il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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