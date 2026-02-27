Museo dei bambini al Pilastro Comune e Pd contro i manifestanti | Non fermeranno il progetto | VIDEO

Il cantiere del Museo dei bambini al Pilastro è stato occupato da manifestanti, ma le autorità comunali e il partito di maggioranza confermano che il progetto prosegue senza soste. Nonostante le proteste, le istituzioni ribadiscono che l’intervento continuerà come previsto, senza modifiche o ritardi. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica, con i sostenitori del progetto determinati a portarlo avanti.

Dopo l’occupazione del cantiere dove dovrebbe sorgere “Futura”, il Museo dei bambini al Pilastro, il Comune non arretra. Le transenne sono state definitivamente smontate, i lavori temporaneamente sospesi e l’area del parco Mitilini Moneta Stefanini è ora presidiata dagli attivisti contrari. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: "Vogliamo incontrare il sindaco"Le motoseghe si sono accese poco dopo l’alba, svegliando il Pilastro per il taglio di cinque alberi (dovevano essere ’solo’ quattro, ma ne è stato...

Protesta contro il museo dei Bambini al Pilastro, attivista su un alberoBologna, 25 febbraio 2026 – Un attivista di Extinction Rebellion, approfittando di un attimo in cui gli operai avevano lasciato aperto il cantiere,...

Il comitato favorevole al Museo dei bambini: Chi fa danni penalizza il PilastroI MuVèt: Ora si porti a termine l’opera, utile contro spaccio e degrado. Siamo almeno 100, hanno senso anche le nostre voci ... bologna.repubblica.it

Prosegue l'occupazione del cantiere per il museo dei bambini a BolognaProtesta contro il taglio di alberi e consumo del verde al Pilastro messa in atto da cittadini e attivisti riuniti nel comitato MuBasta. Ma ci sono anche i favorevoli del Muvet che difendono il pr ... rainews.it

Un'altra giornata di proteste. Le voci dei cittadini contrari al progetto del Museo dei bambini e di quelli favorevoli - facebook.com facebook