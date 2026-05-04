L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato tre decessi avvenuti a bordo di una nave da crociera olandese nel corso di un viaggio nell’Oceano Atlantico. La causa sembra essere un’epidemia di hantavirus, una malattia che si trasmette all’uomo attraverso roditori. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno conducendo indagini per chiarire la diffusione del virus tra i passeggeri e l’equipaggio.

L’ Oms ha segnalato tre decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all’uomo dai roditori, a bordo della nave da crociera Mv Hondius nell’Oceano Atlantico. Le vittime sono una coppia di coniugi di circa 70 anni e un’altra persona di cui non sono ancora note le generalità. Al momento solo un caso di hantavirus è stato confermato in laboratorio, mentre ci sono altri cinque casi sospetti. Delle sei persone colpite (tra cui le tre vittime), una è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Sono in corso discussioni per stabilire se le altre due persone verranno poste in isolamento in un ospedale di Capo Verde.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa sappiamo sulla possibile epidemia di hantavirus su una nave da crociera olandese

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