Uno studio condotto su 2.000 italiani dal gruppo Sella e dall’Università Cattolica del Sacro ha rilevato che il 22% delle persone è a rischio di violenza economica. La ricerca evidenzia come la mancanza di educazione finanziaria rappresenti il principale fattore di protezione contro questa forma di violenza, sottolineando l’importanza di strumenti e conoscenze specifiche per tutelarsi.

L’analisi, realizzata dall’Unità di Ricerca in Psicologia Economica presso il campus di Milano dell’Ateneo, nasce con l’obiettivo di trasformare la conoscenza scientifica in strumenti concreti di prevenzione e in iniziative di sensibilizzazione. Il campione, composto da 2.000 persone e rappresentativo della popolazione italiana, è equamente ripartito tra maschi e femmine, di età compresa tra i 18 e oltre i 54 anni (con età media di 51,3), residenti sul territorio nazionale e distribuiti in modo proporzionale tra Nord, Centro, Sud e isole. La violenza economica si manifesta attraverso comportamenti intenzionali che mirano a limitare o controllare l’accesso alle risorse economiche di un’altra persona, creando condizioni di dipendenza e vulnerabilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Violenza economica, il 22% degli italiani è a rischio: l’educazione finanziaria è il principale fattore di protezione

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