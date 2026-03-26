Quando il rumore da traffico è un fattore di rischio di infarto e ictus

Da agi.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rumore generato da traffico, treni e aerei è riconosciuto come un elemento che può influire sulla salute cardiovascolare. Studi recenti dimostrano che l'esposizione prolungata a questi livelli di rumore può aumentare il rischio di infarto e ictus. La questione riguarda non solo il disagio acustico, ma anche un possibile impatto diretto sulla salute delle persone.

AGI - Il rumore prodotto da  traffico stradale,  treni  e  aerei  non è solo un fastidio quotidiano, ma un  fattore di rischio concreto  per la  salute cardiovascolare. È quanto emerge da uno  studio  presentato all'Annual Scientific Session dell'American College of Cardiology (ACC.26), secondo cui vivere in aree con  elevati livelli di rumore da trasporto  è associato a un  aumento significativo del rischio di eventi cardiaci maggiori. L'analisi, condotta su oltre 1,2 milioni di adulti nell'area di Houston tra il 2016 e il 2023, ha rilevato che le persone esposte a livelli di rumore più elevati hanno una  probabilità superiore del 17%  di andare incontro a  eventi cardiovascolari gravi, come  infarto,  ictus  o necessità di interventi per liberare le arterie coronarie, oltre a un aumento della  mortalità complessiva. 🔗 Leggi su Agi.it

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