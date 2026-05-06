IBI 2026 giovedì da urlo al Foro Italico | Paolini Sabalenka e sette azzurri in campo
Giovedì intenso al Foro Italico con numerosi match di rilievo. La giornata si apre con il tennista italiano che affronta l’avversario nel match sul Centrale, seguito dalla sfida tra Paolini e Gauff. In serata, sono in programma incontri tra Sonego e altri giocatori, con il grande appuntamento tra Sabalenka e Krejcikova. Oltre a quest’ultimo, sette giocatori italiani sono impegnati in diversi incontri della giornata.
Berrettini apre il Centrale contro Popyrin, poi Paolini e Gauff. In serata Sonego e il big match Sabalenka-Krejcikova. Sulla BNP Paribas Arena il derby Nardi-Pellegrino. In campo anche Bellucci, Maestrelli e Cadenasso. Una giornata da non perdere al Foro Italico. La terza giornata dei main draw di singolare degli Internazionali BNL d’Italia 2026 propone un programma ricchissimo: la campionessa in carica Jasmine Paolini, la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, sette azzurri in campo e un derby tricolore tutto da gustare sulla BNP Paribas Arena. Il tutto condito da uno degli incontri serali più attesi del torneo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it
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