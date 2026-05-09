Ibanez e la nostalgia di Roma | il brasiliano è nella Capitale insieme alla moglie

Dopo quasi tre anni dall’addio alla Roma, il difensore brasiliano si trova di nuovo nella capitale italiana insieme alla moglie. Nel 2023, Ibanez aveva lasciato i giallorossi per trasferirsi all’Al-Ahli, club della Saudi Professional League, dove ha conquistato due titoli continentali asiatici. La presenza dell’ex calciatore nella città è stata osservata con attenzione da parte di tifosi e media locali.

Sono già passati quasi 3 anni dall’addio di Roger Ibanez alla Roma, che durante l’estate del 2023 lasciava i giallorossi per approdare all’Al-Ahli, in Saudi Professional League, dove ha vinto due Champions League asiatiche e milita tuttora. Ma la nostalgia verso la città che è stata a lungo la sua casa non è mai andata via, ne sono prova gli scatti condivisi su Instagram dalla moglie dal calciatore: negli ultimi giorni, la coppia si è infatti recata a Roma, da dove hanno pubblicato foto della Fontana di Trevi e del Colosseo. Poi, il messaggio di lei sul social: “ Abbiamo fatto un viaggio di andate e ritorno molto veloce, necessario, a Roma. Ma siamo già tornati a Jeddah, a casa! “.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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