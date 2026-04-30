Una disputa tra due figure di spicco nel settore tecnologico ha attirato l'attenzione pubblica, sollevando interrogativi sul futuro dell'intelligenza artificiale. La questione riguarda divergenze legali tra un imprenditore noto per il suo ruolo nel settore spaziale e di veicoli elettrici e un dirigente di un'organizzazione che sviluppa intelligenza artificiale. La disputa è arrivata in tribunale, con documenti e dichiarazioni che stanno emergendo nel corso delle udienze.

Anche i ricchi piangono. Non tanto spesso, ad esser sinceri, e quasi mai tutti insieme. Tra Elon Musk e Sam Altman, per dire, toccherà a uno solo dei due, ma a parere di chi (come noi de Linkiesta) segue le gesta dei nuovi oligarchi da un po’, la lite che li ha portati davanti a un tribunale californiano potrebbe rimodellare l’organigramma di OpenAI, la start-up che con ChatGPT ha avviato la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, e il futuro della tecnologia in generale. A Oakland la Ronald V. Dellums US Courthouse di solito non richiama folle di giornalisti, fotografi e contestatori di varia natura, ma in questi giorni è il centro del mondo: il procedimento “Musk v.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La lite tra Elon Musk e Sam Altman cambierà il futuro dell’IA

Elon Musk's Top 10 Rules for Success

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