In Iran si valuta la possibilità di un attacco mirato ai siti nucleari, con variabili strategiche e rischi sistemici che coinvolgono sia Washington che Gerusalemme. La discussione si concentra su questa opzione, senza conferme ufficiali, mentre le decisioni sono influenzate da fattori geopolitici e militari. Nel frattempo, storicamente, diversi leader hanno nascosto alle opinioni pubbliche gravi malattie che hanno portato alla loro morte.

Francisco Franco, Leonid Brežnev e molti altri dittatori e Capi di Stato hanno nascosto per mesi alle rispettive opinioni pubbliche le gravi malattie che poi avrebbero fatalmente causato la loro morte. Ma nessuno di loro, anche se con gravi difficoltà come quelle di Brežnev, ha rinunciato a mostrarsi in pubblico fino all’ultimo. Precedenti vanificati dal drammatico, o forse tragico, mistero che circonda la neo acclamata Guida Suprema dell’Iran. Una Guida non così Suprema, ma soltanto fantasma e senza voce, perché ha affermato il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, “molto probabilmente Mojtaba Khamenei oltre ad essere ferito è anche sfigurato”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, l’opzione del raid sui siti nucleari. Variabili strategiche e rischi sistemici per Washington e Gerusalemme

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