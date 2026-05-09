IA Tosi | il rischio per la sovranità e l’impatto ambientale dei dati

Durante un intervento pubblico, un esperto ha evidenziato le preoccupazioni legate all'intelligenza artificiale, in particolare riguardo al consumo energetico degli addestramenti dei modelli come ChatGPT 5.2. Ha anche sottolineato la sfida dell'Europa nel competere con gli investimenti di Cina e Stati Uniti, che ammontano complessivamente a circa 650 miliardi di dollari. La discussione si è concentrata sui rischi per la sovranità e sull'impatto ambientale derivante dalla gestione dei dati.

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? Domande chiave Quanto consuma davvero l'addestramento di un modello come ChatGPT 5.2? Come può l'Europa contrastare i 650 miliardi investiti da Cina e USA? Perché i data center richiedono milioni di litri d'acqua ogni anno? Come cambierà il lavoro del docente con l'avvento dell'intelligenza artificiale??? In Breve Investimenti USA e Cina da 650 miliardi contro 200 milioni europei. Addestramento ChatGPT 5.2 richiede 20 gigawattora e 10 milioni di litri d'acqua. Uni .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA, Tosi: il rischio per la sovranità e l’impatto ambientale dei dati ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate IA e sovranità digitale: al Senato la sfida per il controllo dei datiPresso le aule del Senato si è aperto oggi un confronto cruciale sulla gestione dell’intelligenza artificiale in Italia, con l’obiettivo di delineare... Dietro la maschera dell’IA: forte impatto ambientaleL’Intelligenza Artificiale è la tecnologia che consente ai computer di simulare le capacità cognitive dell’essere umano e il suo compito è quello di... Una raccolta di contenuti L’IA ruba davvero il lavoro? L’esperto: I programmatori quelli più a rischio. Ma i licenziamenti possono essere un boomerang, ecco perchéSnapchat licenzia 1000 dipendenti per l’intelligenza artificiale, l’analisi di Edoardo Fleischner: La categoria dei softweristi più a rischio. I licenziamenti? Possono essere un boomerang La società ... affaritaliani.it Chi guadagna di più dall'IA: il rischio di un aumento delle disuguaglianze tra PaesiL'impatto economico dell'adozione dell'IA non è omogeneo a livello globale: alcuni Paesi ne trarranno maggior beneficio, in termini di potenziali incrementi di reddito reale pro capite, nei prossimi ... repubblica.it