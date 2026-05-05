Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale ha conosciuto uno sviluppo rapido, diventando parte integrante di molte applicazioni quotidiane. Questa tecnologia permette ai computer di simulare alcune funzioni cognitive umane, generando risposte in modo automatico e spesso complesso. Tuttavia, dietro questa crescita si nascondono anche preoccupazioni legate all’impatto ambientale, legato al consumo di energia richiesto dai processi di addestramento e utilizzo di questi sistemi.

L’ Intelligenza Artificiale è la tecnologia che consente ai computer di simulare le capacità cognitive dell’essere umano e il suo compito è quello di generare risposte probabili. Tuttavia molte delle persone che la utilizzano non sono consapevoli del fatto che questa tecnologia ha un forte impatto ambientale. Infatti sviluppare e utilizzare l’IA comporta alti costi energetici in termini di emissioni di CO2, consumo di energia elettrica e consumo d’acqua. Le emissioni di CO2, che alterano la composizione dell’atmosfera, dipendono dal consumo dell’energia da parte dei server, questo fenomeno viene chiamato dagli esperti ’carbon footprint’. Ad esempio per creare e addestrare un modello di IA si sprigionano circa 300 tonnellate di CO2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dietro la maschera dell’IA: forte impatto ambientale

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