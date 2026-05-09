IA e supernovae | il nuovo metodo CIGaRS per mappare l’Universo

Recentemente è stato sviluppato un nuovo metodo chiamato CIGaRS che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare le supernovae e mappare l’universo. Questo approccio permette di affrontare il problema della polvere interstellare, che può distorcere le osservazioni. La spettroscopia tradizionale ha limiti con i nuovi telescopi, e il metodo CIGaRS si propone di superare queste difficoltà, migliorando l’accuratezza delle analisi cosmiche.

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