IA e supernovae | il nuovo metodo CIGaRS per mappare l’Universo
Recentemente è stato sviluppato un nuovo metodo chiamato CIGaRS che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare le supernovae e mappare l’universo. Questo approccio permette di affrontare il problema della polvere interstellare, che può distorcere le osservazioni. La spettroscopia tradizionale ha limiti con i nuovi telescopi, e il metodo CIGaRS si propone di superare queste difficoltà, migliorando l’accuratezza delle analisi cosmiche.
? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale correggere l'errore della polvere interstellare?. Perché la spettroscopia tradizionale non basta più ai nuovi telescopi?. Come farà il modello CIGaRS a quadruplicare la precisione cosmologica?. Cosa accadrà quando il Vera Rubin Observatory scoprirà milioni di supernovae?.? In Breve Ricercatori SISSA Konstantin Karchev, Roberto Trotta e Raúl Jiménez sviluppano il modello CIGaRS.. Metodo integra evoluzione galassie e polvere per superare i limiti della spettroscopia.. Precisione cosmologica prevista quattro volte superiore rispetto ai metodi di analisi attuali.. Vera Rubin Observatory in Cile fornirà centomila supernovae di tipo Ia ogni anno.🔗 Leggi su Ameve.eu
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