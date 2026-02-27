Il Pentagono sta sviluppando strumenti basati sull’intelligenza artificiale per individuare le vulnerabilità della Cina. Secondo il Financial Times, questa strategia mira a monitorare in modo più efficace le potenziali aree di criticità del Paese asiatico. L’obiettivo dichiarato è prepararsi nel caso di un eventuale conflitto, evitando di essere colti di sorpresa. La mappatura delle fragilità rappresenta ora una priorità per le forze armate statunitensi.

Gli Stati Uniti non vogliono farsi trovare impreparati qualora scoppiasse un conflitto con la Cina. In base a quanto riporta il Financial Times, il Pentagono starebbe mappando le fragilità di Pechino attraverso la creazione di strumenti tecnologici basati sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di identificare eventuali falle nei sistemi del nemico, in modo tale da migliorare le capacità americane e sfruttare i limiti dell’avversario in una eventuale guerra. Per questo il Dipartimento della Guerra guidato da Pete Hegseth sta dialogando con varie aziende, affinché possano aiutare il governo nell’individuazione delle fragilità nelle reti elettriche e, più in generale, nei siti sensibili cinesi – così come in quelle degli alri avversari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mappare le fragilità della Cina con l’IA. Come si sta muovendo il Pentagono

