I Viandanti | 20 concerti per far rivivere la musica dei Nomadi
Un gruppo di musicisti ha organizzato una serie di 20 concerti in tre mesi, con l’obiettivo di far rivivere la musica dei Nomadi. La scaletta prevede una combinazione di brani originali e pezzi della band storica, senza indicare come intendano proporli nel dettaglio. È ancora da chiarire come verranno distribuiti i diversi brani nel corso degli appuntamenti. La manifestazione si svolgerà in diverse location, coinvolgendo un pubblico di appassionati.
? Punti chiave Chi sono i musicisti che hanno pianificato 20 date in tre mesi?. Come intendono bilanciare i brani originali con la musica dei Nomadi?. Quali nuove sonorità porteranno nella compilation dedicata ai grandi classici?. Dove si esibiranno i Viandanti durante la prossima stagione estiva?.? In Breve Quintetto composto da Simon Bersani, Iari Vignoli, Ivan Cellucci e Paolo Arfelli.. Produzione di brani originali e compilation con nuovi arrangiamenti in studio.. Tournée programmata tra Romagna e Veneto con date fino all'estate 2027.. Progetto nato tre mesi fa con musicisti di Cesena, Imola, Montescudo e Ravenna.. Vincenzo Pietropinto e i quattro musicisti del gruppo I Viandanti hanno già pianificato 20 concerti dopo soli tre mesi di attività dedicata alla musica dei Nomadi.🔗 Leggi su Ameve.eu
NOMADI in concerto a TORINO
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