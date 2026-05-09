Un gruppo di musicisti ha organizzato una serie di 20 concerti in tre mesi, con l’obiettivo di far rivivere la musica dei Nomadi. La scaletta prevede una combinazione di brani originali e pezzi della band storica, senza indicare come intendano proporli nel dettaglio. È ancora da chiarire come verranno distribuiti i diversi brani nel corso degli appuntamenti. La manifestazione si svolgerà in diverse location, coinvolgendo un pubblico di appassionati.

? Punti chiave Chi sono i musicisti che hanno pianificato 20 date in tre mesi?. Come intendono bilanciare i brani originali con la musica dei Nomadi?. Quali nuove sonorità porteranno nella compilation dedicata ai grandi classici?. Dove si esibiranno i Viandanti durante la prossima stagione estiva?.? In Breve Quintetto composto da Simon Bersani, Iari Vignoli, Ivan Cellucci e Paolo Arfelli.. Produzione di brani originali e compilation con nuovi arrangiamenti in studio.. Tournée programmata tra Romagna e Veneto con date fino all'estate 2027.. Progetto nato tre mesi fa con musicisti di Cesena, Imola, Montescudo e Ravenna.. Vincenzo Pietropinto e i quattro musicisti del gruppo I Viandanti hanno già pianificato 20 concerti dopo soli tre mesi di attività dedicata alla musica dei Nomadi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Viandanti: 20 concerti per far rivivere la musica dei Nomadi

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NOMADI in concerto a TORINO

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