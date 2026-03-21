La Fiera dei Librai incontra la musica | 17 concerti arricchiscono la nuova edizione

Alla Fiera dei Librai di Bergamo, in programma dal 18 aprile al 3 maggio, sono previsti 17 concerti che arricchiranno la manifestazione. Questa edizione del tradizionale evento presenterà un programma vario di incontri e ospiti, introducendo anche un elemento musicale nel contesto dedicato ai libri. La novità mira a creare un collegamento tra il mondo editoriale e la musica dal vivo.

Sui due palchi saranno protagonisti musicisti, corali, cantautori, scrittori e testimonianze di vita, in un connubio di note e parole Novità alla Fiera dei Librai di Bergamo. Nella prossima edizione di questo tradizionale appuntamento, che si svolgerà dal 18 aprile al 3 maggio con un ricco programma di incontri e ospiti, il mondo dei libri incontrerà quello della musica. Sui due palchi saranno protagonisti musicisti, corali, cantautori, scrittori e testimonianze di vita, in un connubio di note e parole con la partecipazione di: Quintetto di Ottoni “Db brass quintet”, Coro Longuelo InCanto, Gianluigi Trovesi e Paolo Manzolini, Ottoni Secco... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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