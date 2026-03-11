Aura Trio a Golfo Mistico | musica sacra per rivivere
Sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00 si svolgerà un concerto nella Chiesa delle Crocelle, situata in via Chiatamone 24. L’evento vedrà protagonista l’Aura Trio, che proporrà musica sacra in un contesto religioso. L’appuntamento è aperto al pubblico e fa parte di una serie di iniziative musicali in questa location. La serata si svolgerà all’interno della chiesa, nota per la sua architettura storica.
Un appuntamento musicale di pregio si terrà sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00 nella Chiesa delle Crocelle, situata in via Chiatamone 24. L’evento vedrà esibirsi l’Aura Trio, un ensemble formato da Simona Foglietta al violino, Maria Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Rosaria Valanzuolo alla tastiera. Il programma sarà dedicato a composizioni di Clara Schumann ed Elfrida Andrée, offrendo una serata di musica classica accessibile con un biglietto da 10 euro. Questo concerto rappresenta non solo un evento culturale isolato, ma un tassello fondamentale per la vita sociale del quartiere di Golfo Mistico. La rinascita dei luoghi sacri come hub culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
