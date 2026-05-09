I telefoni sotto controllo e l’ira della famiglia Poggi | Indagini condizionate da contesti poco trasparenti

Durante un’intercettazione avvenuta il 13 marzo 2025, Giuseppe Poggi afferma di non aver mai visto Sempio, in una conversazione con il figlio Marco e la moglie Rita Preda. La famiglia Poggi si è detta insoddisfatta delle indagini, sostenendo che siano influenzate da contesti poco trasparenti. Nei giorni scorsi sono stati sequestrati alcuni telefoni che sono ora sotto controllo delle autorità.

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