I telefoni sotto controllo e l’ira della famiglia Poggi | Indagini condizionate da contesti poco trasparenti
Durante un’intercettazione avvenuta il 13 marzo 2025, Giuseppe Poggi afferma di non aver mai visto Sempio, in una conversazione con il figlio Marco e la moglie Rita Preda. La famiglia Poggi si è detta insoddisfatta delle indagini, sostenendo che siano influenzate da contesti poco trasparenti. Nei giorni scorsi sono stati sequestrati alcuni telefoni che sono ora sotto controllo delle autorità.
Garlasco (Pavia) – “Io ti dico la verità, Sempio non l’ho mai visto”. In un’intercettazione del 13 marzo 2025 Giuseppe Poggi parla con il figlio Marco e con la moglie Rita Preda. La famiglia di Chiara si trova così, stranamente, coinvolta nella nuova inchiesta sull’omicidio del 13 agosto 2007 a Garlasco non solo come parte offesa. Un “clima di opposizione – scrivono i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano nelle Informativa finale – con la famiglia Poggi che legittimamente osteggia le indagini riaperte dalla Procura della Repubblica di Pavia; dal primo momento si è registrata una difesa apodittica di Andrea Sempio e della sua totale estraneità alla dinamica omicidiaria”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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