Recentemente sono state annunciate riduzioni nei fondi destinati alle pulizie e alle manutenzioni gestite da Aler, l’ente che si occupa di immobili pubblici. Questa decisione ha suscitato reazioni tra gli inquilini, che evidenziano come tali tagli comportino una diminuzione dei servizi di pulizia e di manutenzione nelle loro abitazioni e nei condomini. Non ci sono ancora interventi ufficiali che precisino le modalità di attuazione o le tempistiche di queste riduzioni.

"Si sta procurando un danno enorme a tutti gli inquilini che pagano regolarmente l’affitto. Perché continueranno a pagare ma in cambio avranno sempre meno pulizia e sempre meno manutenzione nei loro condomìni". Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, commenta così quanto messo nero su bianco da Aler Milano nel “ Piano per la sostenibilità 2026 “, un piano inviato alla Giunta regionale a fronte dei 2,6 milioni di euro ricevuti proprio dall’esecutivo lombardo con la delibera approvata il 15 dicembre scorso. (Altri) soldi in cambio di un piano di risanamento: questo il concetto sul quale si basava quella delibera. Peccato però che Aler Milano, nel suo piano di risanamento, paventi la riduzione dei servizi di pulizia, cura del verde e delle manutenzioni ordinarie negli stabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I tagli di Aler a pulizie e manutenzioni: "Danno enorme agli inquilini in regola. Pagano per avere sempre meno servizi"

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